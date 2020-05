Ex-wereldkampioen Rob Cross schaart zich bij laatste acht PDC Home Tour

De Engelsman Rob Cross heeft zich met twee overwinningen uit drie wedstrijden geplaatst bij de laatste acht spelers die strijden voor de eerste PDC Home Tourtitel.

Cross zette achtereenvolgens de Zweed Daniel Larsson (PDC-130) met 6-3 en de Engelsman Ryan Searle (PDC-42) met 6-4 aan de kant. In zijn slotwedstrijd moest de PDC wereldkampioen van 2018 met 6-5 zijn meerdere erkennen in de Engelsman Luke Woodhouse (PDC-57), die in de eerste groepsfase een 9-darter lukte. Ook Searle won twee wedstrijden, maar Cross haalde het uiteindelijk met een beter legsaldo.

Mike De Decker (PDC-100) kent ondertussen zijn tegenstrevers in de volgende groepsfase. Zo neemt hij het op tegen de Schot Gary Anderson (PDC-9), de tweevoudige wereldkampioen, de Engelsman Dave Chisnall (PDC-11) en de Nederlander Jelle Klaasen (PDC-48). De eerste twee van elke groep zijn geplaatst voor de finalegroep, die wordt afgewerkt op 5 juni.

Uitslagen PDC Home Tour, laatste 32, groep 5:

Rob Cross (Eng/4) - Daniel Larsson (Zwe/130) 6-3

Ryan Searle (Eng/42) - Luke Woodhouse (Eng/57) 6-4

Daniel Larsson (Zwe/130) - Luke Woodhouse (Eng/57) 6-5

Rob Cross (Eng/4) - Ryan Searle (Eng/42) 6-4

Ryan Searle (Eng/42) - Daniel Larsson (Zwe/130) 6-4

Luke Woodhouse (Eng/57) - Rob Cross (Eng/4) 6-5