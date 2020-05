Vrouw wordt wel zeer creatief wanneer ze verplicht een mondmasker moet dragen

Wat zou u doen, moest u te horen krijgen dat u niet geholpen zou worden totdat u een mondmasker opzet? De kans lijkt klein dat u zou uithalen wat deze Oekraïense vrouw deed. Nadat ze een reprimande kreeg van de loketbediende, besloot de vrouw om haar broek uit te trekken en haar slipje als mondmasker te dragen.

Ze kwam gewoon een pakje afhalen. In Oekraïne is het verplicht om op openbare plaatsen, zoals een postkantoor, een mondmasker te dragen. Nadat een medewerker haar aanmaande om een masker op te zetten vooraleer ze geholpen zou worden, verbaasde ze vriend en vijand met haar daad. Omdat ze zeker haar pakje wou meenemen, besloot de ongegeneerde vrouw om te strippen en haar onderbroek over haar gezicht te trekken.

Met succes, want de vrouw kreeg uiteindelijk haar pakje mee. Nova Poshta, de Oekraïense Bpost, bevestigt dat het incident bij een van hun postkantoren plaatsvond. Opmerkelijk is dat de woordvoerder verklaarde dat een van de medewerkers de vrouw een gratis mondmasker aanbood, maar dat weigerde ze. Het bedrijf veroordeelt de vrouw niet en heeft besloten om geen klacht in te dienen tegen de vrouw.

bekijk ook

Met dit mondmasker kun je elkaar blijven herkennen

Kapper gaat op de vuist met klant die weigert mondmasker te dragen

Belgische vrouw gaat wereld rond met filmpje waarin ze mondmasker maakt van een sok