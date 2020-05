Oudste winnaar van de Ronde van Vlaanderen vannacht thuis overleden

Roger Decock is niet meer. De 93-jarige Aarselenaar overleed in de nacht van zaterdag op zondag, even na middernacht. De West-Vlaamse flandrien was de oudste nog levende winnaar van de Ronde van Vlaanderen. In 1952 klaarde hij in Wetteren de klus, maar ‘Cockske’ was veel méér dan dat. Met zijn overlijden verdwijnt ook een fantastische verteller over het wielrennen van tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Roger Decock wordt als oudste winnaar automatisch opgevolgd door de Fransman Jean Forestier die in 1956 won en in oktober negentig wordt.