Rellen in VS lopen totaal uit de hand: politiewagens rijden betogers omver in New York, man die winkel verdedigt in coma geslagen in Dallas

De protesten in de Verenigde Staten naar aanleiding van de dood van een zwarte man bij zijn arrestatie zijn zaterdagnacht opnieuw compleet uit de hand gelopen. In New York reden twee politiewagens in op een groep betogers en werd een vrouw gearresteerd voor poging moord op vier agenten, en in Dallas werd een man in coma geslagen terwijl hij zijn winkel probeerde te verdedigen tegen plunderaars. In verschillende grote steden in het hele land geldt intussen een avondklok en wordt de Nationale Garde ingezet om de openbare orde te herstellen.