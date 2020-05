Frituur Mollehol sluit na meer dan halve eeuw de deuren

Hasselt -

Op 5 juni sluit de bekende frituur ’t Mollehol op de Kempische Steenweg de deuren. Noodgedwongen, want het gebouw waarin de frituur sinds een vijftal jaren actief is, wordt gesloopt. “We willen in deze buurt blijven verder werken maar voorlopig is er geen pand beschikbaar”, zeggen uitbaters Dalinda en Adriaan.