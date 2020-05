Ernstig ongeval aan grens met Bocholt: traumahelikopter voor slachtoffer

Bocholt - Bij een ongeluk in Weert, vlakbij de Bocholtse grens, is zaterdagavond één persoon zwaargewond geraakt. Een ander slachtoffer liep lichte verwondingen op.

Het ongeval gebeurde rond half zes op de Lozerweg. Een auto met daarin twee mannen raakte door nog onbekende reden van de weg en belandde in de berm. Het voertuig raakte daarbij een boom en kwam op zijn zijkant in de berm tot stilstand. Een persoon raakte zwaargewond. Beide personen zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, meldt de Nederlandse site WeertdeGekste.

De situatie was zo ernstig dat ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Daarmee werd een trauma-arts zo snel mogelijk naar de plaats van het ongeval gebracht. De dokter ging met de ambulance en het zwaargewonde slachtoffer naar het ziekenhuis. De traumahelikopter is vervolgens doorgevlogen naar Maastricht. Ook de brandweer assisteerde bij de hulpverlening.

Gezien de ernst van het ongeval doet de politie nader onderzoek naar de toedracht. De Lozerweg is afgesloten voor het verkeer.