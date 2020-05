Dat de Hasseltse spoedarts Elisabet Haesevoets (34) een stukje kan zingen, bewees ze al tijdens haar deelname aan ‘De mol’. Nu heeft ze met ‘All it takes’ ook een eerste single klaar. “Ik leid het leven dat ik wil. Als mensen mij niet kunnen hebben, is dat maar zo.”

Dat ze daar heel nuchter in is, wil ze graag benadrukken. En dat ze geen zangcarrière ambieert. “Als dit liedje geen succes heeft, is dat geen drama.” Maar tegelijk is Elisabet Haesevoets erg benieuwd ...