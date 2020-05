LIVE. Tweede poging voor historische ruimtevlucht in gang gezet

Het is zover: de tweede poging voor de eerste bemande commerciële ruimtevlucht ooit, is in gang gezet. Woensdag werd een eerste poging stopgezet door de te slechte weersomstandigheden. De vlucht van vandaag is niet te zien boven Limburg, maar hier kan u alles toch live volgen.

LEES OOK. Elon Musk zet vanavond een nieuwe tussenstop op weg naar Mars

Om 21.22 uur Belgische tijd stipt moet een Falcon-9 draagraket van SpaceX voor het eerst voor een bemande missie vertrekken. Zij moet de Crew Dragon-capsule van SpaceX voor een test naar het Internationaal Ruimtestation ISS slingeren, met voorziene aankomst zowat 24 uur later.

De twee astronauten vertrekken op Cape Canaveral voor een vlucht naar het Internationaal Ruimtestation. Het is de eerste keer sinds 2011 dat Amerikanen van op eigen bodem weer de ruimte in gaan. De Crew Dragon vervoert Doug Hurley en Bob Behnken, twee ervaren astronauten die een specifieke opleiding voor de capsule en de vlucht hebben gehad. Beiden zijn met een astronaute gehuwd.

President Donald Trump heeft laten weten dat hij opnieuw naar Florida afzakt voor wat ondertussen “Launch America” is genoemd.

De grote vraag is opnieuw in hoeverre de weergoden zullen meewerken. Lukt het opnieuw niet, dan is er zondag een nieuw lanceervenster. Volgens de jongste weersvoorspelling is de kans op goed weer 50 procent.

In 2011 zetten de VS de spaceshuttle op stal in de nasleep van het dodelijk ongeval met het ruimteveer Columbia in 2003. Voor bemand ruimtetransport waren de Amerikanen sindsdien op Rusland aangewezen wat ondanks de gestegen politieke spanningen niet tot grote problemen leidde.