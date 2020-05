Heel wat cafébazen zien heropening niet zitten: “Niet realistisch en niet rendabel”

Heel wat cafébazen zijn bijzonder terughoudend over de heropstart van hun zaak, wellicht op 8 juni. “We hebben geen terras. Ik betwijfel of het de moeite is om binnen 30 stoelen met tafels te zetten”, zegt Maxim Willems van Café Café in Hasselt. “Het plezier van op café gaan is er met deze maatregelen helemaal af”, zegt Philippe Van Houtvin van het Hasseltse café De Vaart van Maastricht.