Net als voor velen, was het ook voor haar een opgave om de voorbije weken ‘in haar kot’ te blijven, maar gesteund door haar familie slaagde de kranige Irma Nulens uit Kortessem erin om gezond te blijven. Zondag viert de inmiddels beroemde ‘bomma van dj Ward’ haar 90ste verjaardag.

Op veel feestjes waar haar kleinzoon de voorbije jaren draaide, was de bomma van de partij. “Vorig jaar was ik er al voor de 5de keer bij in de Hasseltse Ethias Arena toen onze Ward voor 20.000 mensen ...