Trump bedreigt betogers voor Witte Huis

Na een betoging voor het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Donald Trump onrechtstreeks maar wel in duidelijke bewoordingen dreigementen geuit tegen betogers die het domein van het Witte Huis zouden willen binnendringen.

In een reeks berichten op Twitter loofde de president het professionele optreden van de geheime dienst, de Secret Service, tijdens de protesten aan het Witte Huis in Washington.

“Grote menigte, professioneel georganiseerd, maar niemand kon door het hek breken. En als ze dat wel hadden gedaan, zouden de gemeenste honden en de meest dreigende wapens die ik ooit heb gezien, hen opwachten. Dan zouden mensen erg veel pijn hebben geleden, op zijn minst”, staat er onder meer te lezen.

Volgens de president had de betoging voor zijn ambtswoning niets te maken met de dood van George Floyd, die over het hele land tot protesten heeft geleid, maar waren de betogers enkel op rellen uit.

De betoging in Washington was vrij beperkt. Elders in het land vonden grotere en soms gewelddadige nachtelijke protesten plaats na de dood van George Floyd, een zwarte Amerikaanse man die werd gedood tijdens een arrestatie door een agent.