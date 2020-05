Muziek niet luider dan 80 decibel: dit is het volledige draaiboek voor de horeca

Hasselt -

Als de politiek groen licht geeft om vanaf 8 juni op café en restaurant te gaan, wat zijn dan de spelregels. Onze redactie kreeg het volledige draaiboek in handen, dat de regering vrijdag samen met de horecasector en de expertengroep GEES goedkeurde. “Er moet onder meer wel nog beslist worden met hoeveel mensen er nu precies op café of restaurant mag gegaan worden”, klinkt het in politieke kringen.