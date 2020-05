Trainer van FC Barcelona erkent zwaarte van programma, maar is geen voorstander van vijf wissels: “Regel gaat ons schaden”

Quique Setien, de coach van FC Barcelona, is een koele minnaar van de nieuwe maatregel die toelaat vijf spelers te wisselen in een wedstrijd. Dat vertelde hij vrijdag tijdens een videocall met aspirant-trainers.

“De vijf wissels gaan ons schaden want in veel wedstrijden maken wij het verschil in de laatste minuten. Nu zullen onze tegenstanders spelers hebben die frisser zitten”, vertelde Setien tijdens de meeting opgezet door de trainersschool van Las Palmas.

Eerder deze maand keurden de voetbalinstanties een nieuwe maatregel goed waardoor trainers vijf in plaats van drie wissels mogen doorvoeren per wedstrijd. Dit moet hen meer ruimte geven om spelers te ontlasten bij de herneming van de competities. In Spanje hervat La Liga op 11 juni met de derby tussen Sevilla en Betis. Er moeten nog elf speeldagen worden afgewerkt en de matchen zullen elkaar in sneltempo opvolgen. Op 19 juli moet de competitie beëindigd zijn.

“Het worden veel wedstrijden in korte tijd”, zegt Setien, die met Barcelona het klassement aanvoert met twee punten voorsprong op Real Madrid. “De hitte zal een invloed hebben op het rendement en de blessures. Laten we hopen dat het minder erg wordt dan we vrezen. Mogelijk zullen er veel blessures zijn, zoals in Duitsland, want wij hebben bijna twee maanden doorgebracht in de zetel, zonder te spelen. De hitte, en het feit dat wij om de drie of vier dagen moeten aantreden, zal een aantal voetballers zeker parten spelen.”

Twijfels

Sinds kort mogen de spelers in Spanje opnieuw in kleine groepjes trainen. Volgende week worden de collectieve trainingen hervat. Een tiental dagen later staan er weer wedstrijden op het programma.

“Ik had graag meer tijd gekregen om met de hele groep te trainen, maar wij zullen het met twee weken moeten doen”, aldus Setien. “We konden zelfs nog niet samenkomen in een zaal om met videobeelden te werken.”

In de Bundesliga rolt de bal inmiddels al enkele weken. “Het niveau van het voetbal is wat vreemd”, meent de Barça-coach. “Ik hou veel twijfels over aan de herstart in Duitsland. Er is een tekort aan competitiviteit, intensiteit, maar niemand is in het voordeel, we staan allemaal op gelijke voet.”