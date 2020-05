Cijfers blijven dalen: 125 nieuwe besmettingen, 23 doden

Er zijn de afgelopen 24 uur 125 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld in ons land. Dat brengt het totale aantal besmettingen sinds het begin van de crisis op 58.186. In diezelfde periode werden 23 overlijdens gerapporteerd, waarvan 8 in woon-zorgcentra. De totale dodentol staat nu op 9.453.