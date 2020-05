Broers Borlée gaan tijdelijk in zee met Franse sprintcoach voor 100 en 200 meter

Jonathan, Kevin en Dylan Borlée gaan zich deze zomer toeleggen op de 100 en 200 meter. Ze nemen daarvoor de vermaarde Franse sprintcoach Guy Ontanon onder de arm, zo bericht onder andere Le Soir.

De broers Borlée, specialisten van de baanronde, kunnen naar verluidt een nieuwe mentale impuls gebruiken nu zowel de Olympische Spelen in Tokio als het EK in Parijs zijn afgelast door de coronacrisis.

Het zou de bedoeling zijn dat Ontanon en zijn groep geregeld naar België komen, terwijl de Borlées zich af en toe naar het Franse nationale trainingscentrum in Parijs zouden verplaatsen.

De 62-jarige Ontanon is bekend van zijn samenwerking met de beste Franse sprinters, onder wie Christine Arron, Jimmy Vicaut, Muriel Hurtis en Ronald Pognon.

Vader Jacques Borlée blijft wel zijn andere atleten, zoals Jonathan Sacoor, Camille Laus en Hanne Claes, trainen. Sacoor, die door de lockdown in Chili zit, wordt op 9 juni in België verwacht, schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen, om dan met het hele team van 18 juli tot 1 augustus naar Mandelieu-la-Napoule in Zuid-Frankrijk op stage te gaan.