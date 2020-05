Spelers van Bayern München leveren loon in tot einde van seizoen

De spelers van Bayern München zijn bereid tot het einde van het seizoen een loonsverlaging te slikken om hun club te helpen besparen in deze coronatijden. “Het doet mij veel plezier dat onze spelers begrip tonen voor de huidige situatie en tot het einde van het seizoen willen inleveren op hun salaris”, zegt clubpresident Herbert Hainer in Bild. Tot dusver was alleen bekend dat Robert Lewandowski en co 20 procent inleverden op hun lonen tot en met april.

Wanneer het seizoen van de Rekordmeister erop zit, is nog onduidelijk. De Duitse competitie, waarin Bayern op een achtste titel op rij afstevent, eindigt op 27 juni. Als de rood-witten de Duitse bekerfinale halen, treden ze op 4 juli aan in Berlijn. Daarnaast zitten de troepen van Hansi Flick ook nog in de Champions League, met de return tegen Chelsea in de achtste finale als volgende opdracht. Mogelijk eindigt het kampioenenbal pas diep in augustus.