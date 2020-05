NBA-baas wil competitie op 31 juli hervatten

Vanaf 31 juli wordt er mogelijk opnieuw gebasket in de NBA. Dat is alvast de datum die NBA commissioner Adam Silver vrijdag naar voor schoof tijdens een telefonisch onderhoud met de eigenaars van de clubs, zo berichten Amerikaanse media.

Over de manier waarop de competitie moet hervatten, doen verschillende scenario’s de ronde. De eigenaars bereikten daarover nog geen compromis maar naar verluidt zou er volgende week donderdag wel een stemming plaatsvinden.

Op tafel liggen vier denkpistes. Een eerste, waar volgens ESPN zestien van de dertig ploegen voorstander van zijn, is meteen over te gaan tot play-offs met zestien teams. Daarvoor zou gekeken worden naar het klassement van 11 maart, toen de competitie werd stilgelegd door het nieuwe coronavirus.

Andere scenario’s hebben het over een herstart met 20, 22 of alle 30 ploegen. Om een plan goed te keuren, moet er een meerderheid van drie vierde zijn.

Silver zou zelf voorstander zijn van een format waarbij nog enkele matchen in het reguliere seizoen worden gespeeld. Vervolgens worden barrages voor de play-offs gehouden tussen de teams die zich op zes overwinningen of minder bevinden van de achtste plaats in elke Conference.

Waar de NBA-competitie zal worden hervat, is evenmin al beslist, al lijkt een grote kanshebber het Disney-complex in Florida te zijn. Hoe dan ook zullen alle wedstrijden achter gesloten deuren moeten doorgaan om de verspreiding van het virus tegen te gaan.