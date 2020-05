Een huldiging op z’n coronas: Salzburg respecteert de regels de afstandregel en steekt beker in de lucht in leeg stadion

Red Bull Salzburg heeft bij de hervatting van het betaald voetbal in Oostenrijk de beker gewonnen. In de finale in Klagenfurt werd tweedeklasser Austria Lustenau met 5-0 verslagen.

Dominik Szoboszlai opende de score in de 19e minuut en twee minuten later werd door een eigen doelpunt van Dominik Stumberger de 2-0 ruststand bereikt. In de tweede helft liep de score nog op via Noah Okafor (53e), Majeed Ashimeru (65e) en Sekou Koita (79e).

Socially-distanced trophy lifts in empty stadiums are just weird ??pic.twitter.com/s6ERFdtFuC — Goal (@goal) May 29, 2020

Dinsdag wordt de Oostenrijkse competitie hervat. Ook daarin gaat Red Bull Salzburg aan de leiding. LASK Linz was nochtans koploper toen de competitie werd onderbroken, maar die club werd deze week zwaar gestraft voor het niet naleven van de coronaregels. Linz kreeg zes punten in mindering en staat nu drie punten achter Salzburg.

Het is de zesde bekerwinst voor Salzburg, na 2012, 2014, 2015, 2016 en 2017.