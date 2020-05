“Limburg heeft alle troeven om de groene spons van Vlaanderen te worden”

Iedereen likt nog volop de diepe wonden van de coronacrisis, maar veel rust is ons niet gegund. De volgende massieve uitdaging staat voor de deur. Vlaanderen staat droog. Kurkdroog. En er is niet meteen verbetering in zicht. Sinds een week is code oranje afgekondigd, in sommige Limburgse en Antwerpse natuurgebieden geldt sinds gisteren zelfs code rood. En dan was er nog Overijse, waar er door het massale drinkwaterverbruik op een bepaald moment geen druppel meer uit de kraan kwam. Wanneer we straks, tegen het einde van de zomer, geen waterafschakelplan aan ons been willen, zal er toch echt iets moeten gebeuren.