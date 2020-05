Als de zonnige, kurkdroge lente zich doorzet in de zomer, zit Vlaanderen in augustus met een watercrisis. Voor sommige bedrijven of regio’s zou dan de kraan op bepaalde dagen dicht kunnen gaan. In plaats van de virologen, krijgen de hydrologen het dan voor het zeggen. Zo wijst hydroloog Patrick Willems op het belang van de Maas. Maar bij extreme droogte kan ook deze rivier ons niet redden. Dat moeten we zelf doen.