Na tachtig jaar komt een oorlogsdagboek uit 1940 van een Gentse militair terug in handen van de familie. Dat is geheel de verdienste van Caroline Schols uit Elen. Zij vond het jaren geleden op een antiekmarkt en begon te zoeken. “Ik was getroffen door dat opschrift. Wie dit boekje vindt, gelieve het terug te bezorgen aan de familie.”