Hij werkt in de brouwerij van La Trappe, maar lust geen bier. Zij runt een kledingzaak. Hun hobby: voetbal. Bart en Debby Smetsers uit het Nederlandse Best zijn al 25 jaar abonnee van voetbalclub PSV. Maar tegenwoordig zijn ze ook wielerfanaten, want van 2012 tot en met 2014 waren ze de gastouders van Remco Evenepoel.