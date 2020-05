Akkoord over heropening van horeca dichtbij: geen toog en om middernacht dicht

Brussel -

Het blijft wachten op definitief groen licht, maar er is een akkoord in de maak over hoe we straks weer op café en restaurant kunnen gaan. Een ding is zeker: het zal er helemaal anders uitzien dan vroeger. De sector hoopt op een heropening op 8 juni, de Nationale Veiligheidsraad hakt pas woensdag de knoop door.