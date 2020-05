Space Force lanceert prachtige video om toekomstige astronauten de ruimte in te lokken

“Misschien ligt jouw toekomst in de ruimte”, zo probeert de US Space Force jongeren te lokken om de ruimte in te vliegen. Ze lanceren een eerste reeks recruteringsvideo’s en die hebben heel wat weg van een sci-fi film. Deze video lijkt wel geïnspireerd door de klassieker 2001: A Space Odyssey of de kaskraker Interstellar.

De 30 seconden durende video is een magnifieke montage van sterren en ruimteschepen.

De video is bedoeld om zo veel mogelijk jongeren te motiveren om in het leger te gaan en in een klap ook de missie van de ‘US Space Force’ aan het grote publiek duidelijk te maken. De nieuwste tak van het leger is het gedeelte dat in de ruimte onder andere ook voor de veiligheid van de Verenigde Staten moet zorgen. Ze trainen astronauten, ontwikkelen werktuigen en zorgen ook voor een doctrine in verband met ‘macht in de ruimte’. De legertak werd eind 2019 opgericht door president Trump.

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020

Naast een reeks video’s is er ook kritiek op de ‘ruimte-macht’. Netflix lanceert op 29 mei een gelijknamige parodie van de makers van The Office.

Video: Netflix

Space Force vormt mogelijk een bedreiging voor de NASA. De kans bestaat dat de legerdienst verschillende taken van het agentschap zou overnemen. NASA probeerde op donderdag om twee astronauten te lanceren met het nieuwste ruimteschip van SpaceX. Door slechte weersomstandigheden werd de lancering uitgesteld tot zaterdag. Het zou de eerste keer zijn in negen jaar dat Amerikaanse astronauten met een Amerikaans toestel vanop Amerikaanse grond de ruimte in zouden vliegen.

Wie zich al geroepen voelt om het heelal te verkennen, heeft pech. De selectieprocedure staat momenteel enkel open voor soldaten van de Amerikaanse luchtmacht.