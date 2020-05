Zaterdag is het eerst helder. Kort na half zes verschijnt de zon al boven de horizon, om het vervolgens weer snel te doen opwarmen.

Rond de middag zal het een graad of 20 zijn, en daar komt tegen 17 uur nog wel een graad of 5 bovenop. Zodoende zullen we ook weer van een zomers warme dag kunnen spreken.

In de loop van de namiddag zullen ...