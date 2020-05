Het begon als een grap tijdens De Containercup, maar nu is Wesley Sonck echt voorgedragen als ereburger van Ninove

Het begon als een grapje van Pedro Elias in het Vier-programma De containercup, maar nu gaat het misschien ook echt gebeuren: Ex-voetballer Wesley Sonck is voorgedragen om ereburger te worden van de stad Ninove. Samen met voormalig kunstschaatser Kevin Van der Perren. De twee hebben onze stad door hun sportieve prestaties op de kaart gezet, zegt het stadsbestuur. Zowel Sonck als Van der Perren wonen nog altijd in Ninove. De gemeenteraad moet wel het reglement aanpassen. Want normaal kan maar 1 Ninovieter per jaar ereburger worden.