President Trump stapt uit Wereldgezondheidsorganisatie

Hij had er al eerder mee gedreigd maar vrijdagavond heeft de Amerikaanse president Trump op een persconferentie aangekondigd dat hij effectief uit de Wereldgezondheidsorganisatie stapt. In een adem deelde Trump ook mee dat de VS de speciale handelsstatus van Hongkong in te trekken.

De Verenigde Staten is de grootste geldschieter van de WHO. Al dat geld, vorig jaar 450 miljoen dollar, zal nu naar andere gezondheidsinstellingen gaan, zei Trump nog.

Trump had eerder de WHO al een ultimatum gegeven. Volgens hem moest de organisatie hervormen, omdat ze te veel onder Chinese invloed zou staan en omdat ze de coronacrisis niet goed zou hebben aangepakt.

“Omdat ze er niet in zijn geslaagd de gevraagde en noodzakelijke hervormingen door te voeren, zullen we vandaag onze relatie met de Wereldgezondheidsorganisatie beëindigen en die fondsen omleiden naar andere, wereldwijde en verdiende dringende publieke gezondheidsnoden”, aldus Trump.”De wereld heeft antwoorden nodig van China over het virus. We hebben transparantie nodig.”

Al van bij het begin van de coronapandemie beschuldigde Trump de WHO ervan te toegeeflijk te zijn tegenover China. “De Chinese doofpotoperatie over het Wuhan-virus heeft de ziekte toegelaten zich over de hele wereld te verspreiden”, aldus Trump.

Vorige maand had de Amerikaanse president al aangekondigd dat de VS de financiering van het WHO zouden stopzetten. Een beslissing die toen wereldwijde kritiek veroorzaakte.

Hongkong

De Verenigde Staten ondernemen ook actie om de speciale handelsstatus van Hongkong in te trekken. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigd. China is in “flagrante overtreding” van verplichtingen omtrent de autonomie van Hongkong, zei hij.

“Ze braken hun woord aan de wereld, over het verzekeren van de autonomie van Hongkong”, aldus Trump tijdens een persconferentie in het Witte Huis. Hij beschuldigde China ook van een “doofpotoperatie” over de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

“Daarom draag ik mijn administratie op om het proces te starten van de eliminatie van beleidsvrijstellingen die Hongkong een andere en speciale behandeling toekennen”, aldus de president.

Volgens hem zal dit alle akkoorden met Hongkong treffen, zoals de overlevering van gezochte personen, exportcontroles en de behandeling van Hongkong als een douanegebied afzonderlijk van het Chinese vasteland.