De Noorse aanvaller Sigurd Haugen verlaat Union Sint-Gillis. Hij gaat opnieuw in Noorwegen voetballen, voor het pas naar de eerste klasse gepromoveerde Aalesunds FK.

Union nam de 22-jarige centrumspits vorig jaar over van tweedeklasser Sogndal IL. In de Proximus League scoorde hij in 31 wedstrijden drie keer.