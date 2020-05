Borgloon - Vrijdag rond 11.30 uur is in de Martinusstraat in Gors-op-Leeuw een brand opgemerkt. Ter plaatse bleek iemand snoeiafval te verbranden. De vlammen werden gedoofd. De brandweer werd vrijdag ook nog twee keer opgeroepen omdat de zware brand die donderdagavond woedde in de Lambertusstraat in Hendrieken opnieuw aan het heropflakkeren was.