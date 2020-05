Twee brandjes in Genkse sportbos

Genk - De brandweer heeft vrijdagavond twee brandjes moeten blussen in het sportbos. Een eerste melding kwam van in de buurt van een houten klimrek. Sportinstructeurs die buiten les aan het geven waren, hadden gezien hoe er vuurtje werd gestookt. Ze hadden het brandje al geblust voor de brandweer aankwam. Terwijl de pompiers nog aan het nablussen waren, werd een tweede brandje even verderop in het bos gemeld. De bosbrandweerwagen kon er makkelijk geraken en wist zo de schade te beperken. Amper 5 m² bos verbrandden. Alles wijst ook daar in de richting van brandstichting.