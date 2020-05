Straf speelschema Premier League is ook goed nieuws voor Belgische fans: Play Sports gaat resterende 92 wedstrijden uitzenden

Tot voor kort had de Belgische voetbalfan enkel de Duitse Bundesliga om zich aan op te warmen, maar dat verandert vanaf midden juni, als de Serie A en de Premier League ook weer beginnen. Vooral de Engelse hoogste klasse zal er een straf speelschema op nahouden, met 92 wedstrijden in 39 dagen tijd en een maximale spreiding van de wedstrijden. De Belgische voetbalfan mag al beginnen kwijlen, want rechtenhouder Telenet is van plan alle wedstrijden uit te zenden.