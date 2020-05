Dief draagt mondmasker om niet herkend te worden

Diest -

Een dief is donderdag rond 2.30 uur binnen in café en broodjesbar Wim’s Club aan het station binnengedrongen. Hij maakte er zowel een Ipad als wat drinkgeld van het personeel buit. Op bewakingsbeelden is duidelijk te zien dat de inbreker een mondmasker droeg, vermoedelijk om niet herkend te worden.