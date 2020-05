Brendan Rodgers, coach van Leicester City, was besmet met het coronavirus: “Ik kon nauwelijks lopen”

Leicester City-trainer Brendan Rodgers heeft in maart het coronavirus opgelopen. Aan de BBC Radio Leicester vertelde de 47-jarige coach van de nummer drie in de Premier League dat hij totaal geen krachten meer had.

Rodgers is de tweede trainer in de Premier League die heeft gemeld dat hij besmet is geraakt met het coronavirus. Arsenal-coach Mikel Arteta liet al in maart weten dat hij positief had getest.

“We waren een week vrij en moesten op 14 maart tegen Watford spelen. In de week erna begonnen de klachten”, vertelde de coach van Youri Tielemans en Dennis Praet. “Ik kon nauwelijks lopen en het herinnerde me aan het beklimmen van de Kilimanjaro.” Rodgers zei dat hij drie weken lang geen geur en smaak had en dat zijn vrouw dezelfde klachten had. “We zijn getest en we waren allebei besmet.”