Openbare verkoop leidt tot vechtpartij: 69-jarige Genkenaar krijgt 2 jaar cel

Genk -

Een 69-jarige man uit Genk kreeg vrijdagochtend een celstraf van twee jaar en een geldboete van 1.600 euro, beiden met uitstel, omdat hij in een Genks café op de vuist ging tijdens een gedwongen openbare verkoop van zijn appartement. Het slachtoffer had eerder al ruzie met de man over achterstallige huur.