Genkenaar gaat door het lint omdat hij deel van lading aardappelen moet afladen

Dilsen-Stokkem / Genk -

Een 52-jarige Genkenaar heeft donderdagavond een tijdje vastgezeten in het politiekantoor in Maaseik. De man was in de boeien geslagen toen hij zich agressief opstelde tegen agenten. De Genkenaar was even voor 18 uur aan de kant gezet omdat zijn auto te zwaar geladen leek. De man moest naar de weegbrug op de Nijverheidslaan in Lanklaar rijden. En daar bleek inderdaad een overlading van aardappelen. De vijftiger was het er niet mee eens dat hij het teveel aan gewicht moest achterlaten en werd agressief.