Drie inbraken in voertuigen in Beringen

Beringen - In Beringen zijn tussen donderdagavond en vrijdagmiddag drie inbraken in voertuigen gemeld. Een eerste feit werd in de Stationsstraat vastgesteld. Daar werd een achterruit verbrijzeld. Op de parking van een supermarkt op de Koolmijnlaan in Beringen-Mijn gebeurde vrijdagmiddag een gelijkaardig feit. Het is niet duidelijk of er iets uit de voertuigen werd gestolen. Waar dieven wel buit maakten, was bij een inbraak in een lichte vrachtwagen in de Scheigoorstraat. Daar werd de werkportefeuille met daarin geld en bankkaarten meegenomen. Ook daar raakten de daders in de auto door een ruit te verbrijzelen.