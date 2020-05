Go! Campus Genk Middenschool kan niet meer wachten

Bret

Genk - Wie praat er over starten op 2 juni? GO! Campus Genk Middenschool vliegt er vandaag, vrijdag 29 mei, al VEILIG in. De leerlingen van het 2de jaar Secundair worden vandaag immers al op school verwacht voor een heuse postcorona-startdag!

Na heel wat organisatorisch gepuzzel, is het ons gelukt om een rooster op te stellen zodat iedere ‘bubbel’ van het 2de jaar op school, met open distance-armen, kan worden ontvangen!

De leerlingen hebben op voorhand een instructiefilmpje met de verschillende veiligheidsvoorschriften op school, gekregen via mail en vandaag 'testen' we of deze voorschriften (juiste looprichtingen, hygiëneregels en de social distancing) via pre-teaching bij de leerlingen is blijven hangen.

Deze dag staat het leren op de schoolbanken, evenwel niet centraal! Het welzijn van onze leerlingen zetten we vandaag in de kijker!

Hoe hebben zij deze periode beleefd? Wat is hun opgevallen? Dit gebeurt door klasgesprekken zowel binnen als buiten in het zonnetje.

Alle leerkrachten en personeel van onze school (en stiekem ook wel veel leerlingen) keken uit naar deze dag, die een nieuw hoofdstuk zal breien aan de COVID-19-periode in de hoop dat alles weer vlug bij het 'oude', vertrouwde zal zijn.

Maandag 2 juni beginnen de lessen dan weer 'echt' en kunnen we weer uitkijken naar de volgende stap... het starten van onze 1ste jaars!

GO! Campus Genk Middenschool start weer...en DAAR zijn we allemaal ontzettend blij mee!!!!