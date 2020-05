Rook van zware bedrijfsbrand in Hapert te zien tot in Achel-Statie: ramen en deuren moeten dicht in Lommel

Lommel / Hamont-Achel -

Inwoners van Achel-Statie zijn vrijdagnamiddag opgeschrikt door een dikke rookwolk. Die kwam van een zware brand bij het Nederlandse bedrijf Van der Heijden Transport in de Diamantweg in Hapert. In een opslagloods ontstond brand, mogelijk bij werkzaamheden. Inwoners van Arendonk, Mol en Lommel worden gevraagd ramen en deuren sluiten