Op 1 juni 1980 pakte THOR Waterschei als eerste Limburgse club op de Heizel de Belgische beker. In de finale ging SK Beveren met 2-1 voor de bijl. Veertig jaar na datum wagen we ons met enkele hoofdrolspelers aan een reconstructie van het memorabele voetbalfeest. Lees er dit weekend alles over in Het Belang van Limburg en op hbvl.be! Bekijk hier alvast de samenvatting van dit stukje Limburgse voetbalgeschiedenis.