Heropflakkering van corona in Zuid-Korea leert ons een lesje (of vijf)

In de hoofdstad van Zuid-Korea gaan de parken en musea weer dicht. Ook in de scholen zijn weer minder kinderen welkom. Het land leek er snel in geslaagd om het virus te stoppen, maar moet nu halsoverkop een tweede golf vermijden. De oorzaak: één besmettingshaard onder collega’s. Het toont Zuid-Korea voor de tweede keer dat één superverspreider volstaat. En kan daarom ook ons wijzer maken.