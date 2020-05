Niet naar de andere kant van het kanaal? Met deze items schep je thuis een Britse sfeer

Groot-Brittannië is zeer zwaar getroffen door de coronacrisis en een reis naar de overkant van het kanaal is niet meteen aan de orde. Het voordeel is dat je de typisch landelijke sfeer, de heerlijke gebakjes en de thee wel gewoon naar hier kunt halen. De leukste hebbedingen om je deze zomer helemaal onder te dompelen in je eigen little Britain.

Bakken en thee slurpen

Groot-Brittannië is hét land waar theedrinken tot een ware kunstvorm is verheven. Bestel je blend van de Britse winkel Fortnum and Mason en waag je aan een gebakje van Regula Ysewijn, bekend van Bkae-Off Vlaanderen. Mag je kindje ook smullen van al je probeersels in de kitchen? Een slabbetje van Burberry is natuurlijk niet verkeerd.

- Kopje met schotel - Pip Studio - 16,95 euro

- Kookboek vegetarisch van Jamie Oliver - 29, 99 euro

- Friethouder voor je fish and chips - Cosy & Trendy - 12,99 euro

- Slabbetje - Burberry - 50 euro via DeBijenkorf.be

- Earl Grey thee - Fortnum and Mason - 5,50 euro (exclusief verzendkosten via de officiële webshop)

- Fluitketel - Le Creuset - 83 euro

- Bakboek - Regula Ysewijn - 29,95 euro via Standaard Boekhandel

- Bordje voor gebak - Action - 0,86 euro

LEES OOK. Daar zijn de patissiers van de Queen weer: zo maak je ‘Victoria sponge cake’

Tip top tea party

Alice in Wonderland-gewijs een eindeloos theepartijtje organiseren met je bubbel? Dan kan er zeker ook een glaasje bubbels bij. Voor een tuinfeestje in beperkte kring als een halve royal, ga voor bloemenprints, borstel je lokken piekfijn met een ambachtelijke borstel en breng een subtiele ode aan Britse designers, die in de smaak vallen bij onder meer Kate Middleton.

- Handtas - Ted Baker - 154 euro via Zalando.be

- Jumpsuit - Whistles - 134,25 euro

- Pump - L.K. Bennett - 141 euro

- Oorbellen - Alexander McQueen - 81 euro

- Bloesje met pasiley print - Topshop - 16 euro

- Pantalon - Miss Selfridge - 44,99 euro

- Pop Bluebell parfum - Stella McCartney - 56 euro (30 ml) via de officiële site

- Haarborstel - Mason Pearson - 85 euro

- Portemonnee - Vivienne Westwood - 150 euro

- Lippenstift - Pat McGrath - 41,53 euro

- Jurk - Dorothy Perkins - 52,49 euro

Engels landhuis-vibes

Verpozen in stijl en met en streepje muziek of een goed boek? Dan heb je een ruime keuze uit Britse bands en schrijvers. Nestel je in je Chesterfield-zetel, haal er een passende geurkaars bij en geniet - eventueel wanneer je kinderen een Harry Poter decor in Lego nabouwen of creatief zijn met Engelse poëzie op je koelkast.

LEES OOK. Woon bijzonder Stonehenge-moment bij van achter je computer

- Bouwset Harry Potter - Lego - 68,95 euro bij Dreamland.be

- Kussenhoes Alice in Wonderland - Gobelin - 11,95 euro via Bol.com

- Chesterfield -Maisons du Monde - 299 euro

- Zwaaiende Sueen - Fnac.be - 19,50 euro

- Rocketman concertfilm over het leven van Elthon John - 8,99 euro

- Poster Queen in verschillende afmetingen - Desenio.be - vanaf 6,95 euro, exclusief kader

- Engelse koelkastpoëzie - 17,99 euro via spelhuis.be

- Cricket spel - 19,99 euro via Fun.be

- Geurkaars met Engelse peer - Jo Malone - 53 euro

- Boek Trainspotting Irvin Welsh - 20 euro via Standaard Boekhandel