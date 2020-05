Eén nieuw corona-overlijden in Limburg, de rusthuizen blijven gespaard

Hasselt - Er is in Limburg opnieuw één persoon met een coronabesmetting overleden. Het gaat om een coronapatiënt die stierf in het AZ Vesalius in Tongeren. In de Limburgse rusthuizen zijn er geen nieuwe corona-overlijdens.

In de Limburgse ziekenhuizen heeft opnieuw één patiënt de strijd tegen het coronavirus verloren. De patiënt stierf in het AZ Vesalius in Tongeren, waar het totale aantal overlijdens nu op 42 komt. De andere Limburgse ziekenhuizen blijven gespaard van nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus. Jessa in Hasselt telt nog altijd 91 corona-overlijdens, Sint-Trudo 90, het ZOL in Genk 77, Sint-Franciscus in Heusden-Zolder 60 en Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik 28. In totaal bezweken in de Limburgse ziekenhuizen al 416 coronapatiënten. In onze ziekenhuizen verblijven in totaal nog 96 coronapatiënten, dat zijn er precies evenveel als de dag voordien. Vanuit de Limburgse rusthuizen worden er al twee dagen op rij geen nieuwe corona-overlijdens gemeld. De balans blijft daar op 520 sterfgevallen. In 109 gevallen was de overleden rusthuisbewoner met zekerheid besmet met het coronavirus, in 411 gevallen ging het om een vermoedelijke besmetting. In totaal eiste het coronavirus in Limburg al 936 mensenlevens.