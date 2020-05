Nieuwe seizoen van La Liga start op 12 september

Als alles volgens plan verloopt, dan begint het nieuwe Spaanse voetbalseizoen op 12 september. Dat vertelde voorzitter Javier Tebas van La Liga vrijdag aan journalisten uit zijn land.

Het huidige seizoen moet 11 juni hervat worden en op 19 juli eindigen. “Als dat lukt, dan mogen we onszelf feliciteren”, zei Tebas. “Dan hebben we een moeilijke periode overwonnen en kunnen we ons gaan voorbereiden op het nieuwe seizoen dat dan op 12 september kan beginnen.”

Het Spaanse voetbalseizoen ligt sinds maart stil vanwege het nieuwe coronavirus. Alle clubs zijn inmiddels opnieuw aan het trainen en hopen vanaf 11 juni weer wedstrijden zonder publiek te mogen spelen. Er zijn nog elf speeldagen te gaan. FC Barcelona leidt met twee punten voorsprong op het Real Madrid van Eden Hazard en Thibaut Courtois.