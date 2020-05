Lummenaar Mario Ghijs naar Cassatie in zaak stenengooiers Meulenberg

Mario Ghijs trekt naar het Hof van Cassatie om de vrijspraak aan te vechten die twee Houthalenaars kregen nadat ze hem zouden verwond hebben. De Lummenaar is voor 90 % invalide toen hij als politieagent tijdens de rellen in Meulenberg een steen tegen het hoofd kreeg.

In juli vorig jaar veroordeelde de Hasseltse rechter in eerste aanleg twee Houthalenaren van 36 en 44 jaar respectievelijk tot 40 en 18 maanden cel. Tijdens de rellen in de Houthalense wijk Meulenberg ...