Vanavond start heus waterfeest in Tessenderlo

Tessenderlo -

Wegenbouwer Frederik Laeremans uit The sky is the limit gaat met zijn firma, Superbeton het opgepompte grondwater opvangen. Hiermee wil hij de buurtbewoners van de Hemelrijk en daarbuiten laten gebruik maken van het opgepompte water dat normaal gezien gewoon zou weglopen. “Een heus waterfeest voor de buurt, de mensen kunnen met open kranen gaan sproeien”, aldus Frederik Laeremans.