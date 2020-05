Vilvoordse radioloog vervolgd omdat hij patiënt naar huis stuurt met hersenbloeding

Een radioloog van het AZ Jan Portaels in Vilvoorde heeft zich vrijdag voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor de dood van één van zijn patiënten. Die patiënt, een 45-jarige man, stierf in 2012 aan een bloeding in de hersenen nadat hij een val had gemaakt. De radioloog had na de val een CT-scan uitgevoerd, maar daarop niets gezien en de man naar huis gestuurd. Het parket Halle-Vilvoorde vroeg om een eenvoudige schuldigverklaring, de verdediging de vrijspraak.