Luca Brecel komt dinsdag om 17 uur aan de opstoot van de Championship League, het eerste snookertornooi na de corona-stop. Hij beschikt na tussenkomst van World Snooker over de juiste papieren om met de auto via Calais naar het Verenigd Koninkrijk te rijden.

Brecel moet zich maandag voor 14 uur in Milton Keynes aanbieden om er een coronatest af te leggen. Is die negatief, dan neemt hij intrek in het hotel aan de venue. Wint hij zijn groep van ...