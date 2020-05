Speeltuinen ’t Fonteintje en Avonturenberg weer open

Beringen - Na een eerder aangekondigde heropening van de kleine buurtspeeltuintjes vorige woensdag, zijn ook ’t Fonteintje en de Avonturenberg klaar om kinderen te ontvangen vanaf zaterdag 30 mei. De speeltuinen aan de Paalse Plas en OC De Buiting waren sinds vorige woensdag al toegankelijk.

“Om zoveel mogelijk kinderen veilig te laten spelen, werd de speeltuin aan het Koersel Kapelleke ingedeeld in 5 zones. Per zone mogen er maximum 20 kindjes tegelijk spelen.” legt schepen van jeugd en recreatie Jessie De Weyer uit. De overige veiligheidsregels blijven ook hier in voege. Zo zullen de speeltuinen enkel toegankelijk zijn voor kinderen onder de 12 jaar en mits het respecteren van de afstandsregels tussen de volwassen begeleiders. De stadsmedewerkers houden toezicht.

In normale omstandigheden kan men op het terras aan de speeltuin ook nog iets drinken en eten, maar dat laat de federale wetgever voorlopig niet toe. Men kan dus eten afhalen, maar dit mag niet ter plaatse geconsumeerd worden, daar zijn de veiligheidsregels duidelijk over.

“De speeltuin zal geopend zijn elke woensdag, zaterdag, zondag en op feestdagen van 12u30 tot 18u30,” aldus de schepen: “maar om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven om te spelen in de buitenlucht, vragen we een bezoek te beperken tot 2 uren.”

Aan de speelzones op de Avonturenberg gelden dezelfde veiligheidsregels.

Tenslotte herhaalt schepen De Weyer haar oproep naar verantwoordelijkheidszin. “Burgerzin van elkeen is in deze fase cruciaal! Elke volwassene moet de regels respecteren, zo niet dreigen we dit herwonnen stukje vrijheid weer te verliezen! Dat kunnen we elkaar en zeker de kinderen, die hier zo naar uitgekeken hebben, niet aandoen.”