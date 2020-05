De Franse autobouwer Renault kondigde vrijdag een besparingsplan aan, maar dat heeft geen gevolgen voor het engagement van het bedrijf in de Formule 1. Dat benadrukte topvrouw ad interim Clotilde Delbos.

“Wij hebben het al eerder in het openbaar gezegd en wij bevestigen hierbij dat wij geëngageerd blijven in de F1”, stelde Delbos in een telefonisch onderhoud met analisten waarbij ze het plan om 15.000 ...