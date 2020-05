Hasselt -

Vanaf vandaag geldt brandfase rood in Antwerpen en Limburg. Extreem hoog brandgevaar dus. Een bezoek aan de natuur wordt er afgeraden vanwege de extreme droogte. Als je toch gaat wandelen, blijf dan zeker aan de rand van het bos of natuurgebied. Rook niet, maak geen vuur en hou kinderen in het oog. De aanhoudende droogte en de voorspelde oostenwind voor de komende dagen zorgen voor een gevaarlijke cocktail wat betreft brandgevaar.